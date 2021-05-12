Гарний смак, але погана суспільна свідомість.

38-річний бізнесмен Мустафа Кадірі з міста Ірвін у штаті Каліфорнія був заарештований федеральними агентами за незаконне використання державної допомоги COVID-19 Payment Protection Program (PPP) для власної наживи. У разі визнання винни за кількома правопорушеннями, на Кадірі чекає максимальне покарання – 302 роки ув’язнення.

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У рамках державної допомоги Мустафа Кадірі отримав понад 5 мільйонів доларів США, які пустив на придбання люксових автомобілів для себе, включаючи Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador S та Bentley Continental GT.

Проти Кадірі висунуто обвинувачення за чотирма фактами банківського шахрайства, чотирма обвинуваченнями в шахрайстві, одним – за крадіжку особистих даних та шести фактами відмивання грошей.

The New York Times повідомляє, що Кадірі почав отримувати федеральні позики наприкінці травня 2020 року, а на початку червня сума досягла майже 5,1 мільйона доларів. Як стверджується, 38-річний чоловік подав заявки до трьох різних банків на отримання допомоги для боротьби з COVID-19 для чотирьох компаній зі штату Каліфорнія. Однак прокурори заявляють, що ці компанії не функціонували, і вважають, що Кадірі використовував у заявах чуже ім'я, номер соціального страхування та підпис.

Фото: конфісковані суперкари Мустафи Кадірі / Carscoops, Аutoevolution

Федеральні агенти вилучили Ferrari 458 Italia 2011 року та Lamborghini Aventador S 2018 року, які були зареєстровані в All American Capital Holdings, одній з компаній, яку Кадірі перерахував у своїх заявах на позику. Вони також вилучили Bentley Continental GT 2020 року, який нібито був придбаний на гроші Програми захисту платежів. Кадірі також звинувачують у використанні грошей на “щедрі канікули” і з його банківського рахунку вилучили 2 мільйони доларів, нібито, незаконно здобутих доходів.