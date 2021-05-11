Очевидно, сам законотворець має бути першим покараним за новими, суворішими правилами, які він намагався обговорити під час відеоконцеренції за кермом свого авто. Чи думав, що йому закон не писаний?

Ендрю Бреннер із сенату Огайо хотів приховати той факт, що він бере участь у відеоконференції, під час керування автомобілем, замінивши задній план на своєму зображенні, однак його видав пасок безпеки. Добре, хоч пристебнутись не забув.

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У зв'язку з тим, що водії стали все частіше відволікатися на смартфони під час водіння автомобіля, законодавці в багатьох країнах задумалися про те, що покарання за використання гаджетів за кермом слід посилити. Парламентське засідання, присвячене цій темі, нещодавно відбулось у США, причому проходило в форматі онлайн.

На 13-хвилинну відеоконференцію в Zoom сенатор від штату Огайо Ендрю Бреннер вийшов зі свого авто. Хоча політик завбачливо увімкнув в додатку функцію заміни тла і поставив фотографію свого робочого кабінету, його хитрість була розкрита.

В інтерв'ю виданню The Columbus Dispatch сенатор заявив, що привсій іронічності ситуації, він не вбачає у ній абсолютно нічого поганого. На свій захист Бреннер сказав, що в ході відеоконференції він не відволікався на екран смартфона і був повністю зосереджений на водінні. За його словами, онлайн-конференції він розглядає виключно як телефонні дзвінки і на відео уваги не звертає. Крім того, більшу частину засідання він взагалі стояв на парковці.