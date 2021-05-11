Очевидно, сам законотворец должен быть первым наказанным по новым, более строгим правилам, которые он пытался обсудить во время видеоконцеренции за рулем своего авто. Или ли, что ему закон не писан?

Эндрю Бреннер из сената Огайо хотел скрыть тот факт, что он участвует в видеоконференции во время управления автомобилем, заменив задний план на своем изображении, однако его выдал ремень безопасности. Хорошо, хоть пристегнуться не забыл.

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В связи с тем, что водители стали все чаще отвлекаться на смартфоны во время вождения автомобиля, законодатели во многих странах задумались о том, что наказание за использование гаджетов за рулем следует усилить. Парламентское заседание, посвященное этой теме, недавно состоялось в США, причем проходило в формате онлайн.

На 13-минутную видеоконференцию в Zoom сенатор от штата Огайо Эндрю Бреннер вышел из своего авто. Хотя политик предусмотрительно включил в приложении функцию замены фона и поставил фотографию своего рабочего кабинета, его хитрость была раскрыта.

В интервью изданию The Columbus Dispatch сенатор заявил, что при всей ироничности ситуации он не усматривает в ней абсолютно ничего плохого. В свою защиту Бреннер сказал, что в ходе видеоконференции он не отвлекался на экран смартфона и был полностью сосредоточен на вождении. По его словам, онлайн-конференции он рассматривает исключительно как телефонные звонки и на видео внимания не обращает. Кроме того, большую часть заседания он вообще стоял на парковке.