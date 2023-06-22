Британцы выпустили очень быстрый и дорогостоящий электрокар. Тираж одноместного McMurtry Spéirling составит 100 экземпляров, а цена – более миллиона долларов.

В прошлом году этот автомобиль за рекордное время проехал трассу в Гудвуде. Но товарный экземпляр сделали легче плюс предложили по желанию оснастить АБС. Отдача силовой установки Spéirling – 1013 лошадиных сил. До первой сотни он разгоняется за 1,5 секунды. Максимальная скорость – 306 километров в час.

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У машины нет доступа на обычные дороги. Зато она подходит под регламент серии GT1 Sports Club, то есть может гоняться на равных с McLaren Senna GTR, Porsche 935, Lamborghini Essenza SCV12, Ferrari FXX-K Evo и Pagani Zonda Revolución.

За возможность испытать боковые перегрузки в 3g и разгона до ста за полторы секунды придется выложить 820 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона долларов) — и это без учета налогов.

В основе Spéirling – углепластиковый монокок, в который интегрированы литий-ионные ячейки Molicel. Емкость 800-вольтовой батареи составляет 60 киловатт-часов, причем она легче стоящей на электрокаре раньше.

Уменьшена масса вентиляторов, «выкачивающих» воздух из-под днища, боковых юбок, шасси, проводки и даже регулируемого педального узла. Каждое из колес стало шире на 60 миллиметров, а новый узел E-axle позволил поднять «максималку» до 306 километров в час. Пиковая отдача силовой установки Spéirling – 1013 лошадиных сил, при том, что сама машина весит меньше тонны.

Производительность и эффективность здесь сбалансированы для максимизации пробега и минимизации времени зарядки. Батареи хватает на 10 кругов по Сильверстоуну в очень приличном темпе, после чего машине требуется 20-минутная зарядка.

Тесты опытного образца Spéirling продлятся до конца года. В 2024 году компания начнет испытание предсерийного экземпляра, а в серию электрокар запустят только в 2025 году. Тираж — всего 100 экземпляров.