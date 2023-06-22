Британці випустили дуже швидкий та дорогий електрокар. Тираж одномісного McMurtry Spéirling складе 100 екземплярів, а ціна – понад мільйон доларів.

Минулого року цей автомобіль за рекордний час проїхав трасу у Гудвуді. Але товарний екземпляр зробили легше, плюс запропонували за бажанням оснастити АБС. Віддача силової установки Spéirling - 1013 кінських сил. До першої «сотні» він розганяється за 1,5 секунди. Максимальна швидкість – 306 кілометрів на годину.

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Машина не має доступу на звичайні дороги. Зате вона підходить під регламент серії GT1 Sports Club, тобто може ганятися на рівних з McLaren Senna GTR, Porsche 935, Lamborghini Essenza SCV12, Ferrari FXX-K Evo та Pagani Zonda Revolución.

За можливість зазнати бічних перевантажень у 3g і розгону до ста за півтори секунди доведеться викласти 820 тисяч фунтів стерлінгів (більше мільйона доларів) — і це без урахування податків.

В основі Spéirling - вуглепластиковий монокок, в який інтегровані літій-іонні осередки Molicel. Місткість 800-вольтової батареї становить 60 кіловат-годин, причому вона легша за ту, що стояла на електрокарі раніше.

Зменшено масу вентиляторів, що «викачують» повітря з-під днища, бічних спідниць, шасі, проводки і навіть педального вузла, що регулюється. Кожне з коліс стало ширшим на 60 міліметрів, а новий вузол E-axle дозволив підняти «максималку» до 306 кілометрів на годину. Пікова віддача силової установки Spéirling - 1013 кінських сил, при тому, що сама машина важить менше тонни.

Продуктивність та ефективність тут збалансовані для максимізації пробігу та мінімізації часу зарядки. Батареї вистачає на 10 кіл по Сільверстоуну в дуже пристойному темпі, після чого машині потрібна 20-хвилинна зарядка.

Тести дослідного зразка Spéirling продовжаться до кінця року. 2024-го компанія почне випробування передсерійного екземпляра, а в серію електрокар запустять лише 2025 року. Наклад — лише 100 екземплярів.