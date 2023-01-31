Бренд Zeekr опубликовал фотографии новинки – компактного кроссовера 003.

Он станет близким родственником Smart #1 и будущего Volvo EX30, поскольку базируется на платформе SEA. По размерам 003 близок к Volkswagen ID.3, но у него больше дорожный просвет и, судя по всему, совсем другое позиционирование.

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Как и все модели Zeekr, компакт-диск 003 будет построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), а точнее ее разновидности SEA Entry. На этой же архитектуре базируется Smart #1 и будущий Volvo EX30.

Итак, в гамме "трешки" появятся как начальные варианты с 272-сильным электромотором на задней оси, так и топовые полноприводные, в которых будет 428 сил по аналогии со Smart #1 Brabus. Запас хода составит 400-440 км по циклу WLTP.

Несмотря на то, что кроссовер оклеен пестрым камуфляжем, он уже готов к запуску в серийное производство, то есть кичится товарным «лицом». На снимках, сделанных в Швеции, можно увидеть узкие фары, необычные ходовые огни в стиле любимых когтей Peugeot, выдвижные ручки двери и аэродинамические колеса.

По слухам, премьера 003 состоится весной, но выйдет ли модель за пределы родного для нее Китая, пока неизвестно.