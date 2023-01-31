Бренд Zeekr опублікував фотографії новинки - компактного кросовера 003.

Він виявиться близьким родичем Smart #1 та майбутнього Volvo EX30, оскільки базується на платформі SEA. За розмірами 003 близький до Volkswagen ID.3, але у нього більше дорожній просвіт і, зважаючи на все, зовсім інше позиціонування.

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Як і всі моделі Zeekr, компакт 003 буде побудований на платформі Sustainable Experience Architecture (SEA), а точніше її різновиди SEA Entry. На цій же архітектурі базується Smart #1 і майбутній Volvo EX30.

Отже, в гамі "троячки" з'являться як початкові варіанти з 272-сильним електромотором на задній осі, так і топові повнопривідні, в яких буде 428 сил за аналогією зі Smart #1 Brabus. Запас ходу становитиме 400-440 кілометрів за циклом WLTP.

Незважаючи на те, що кросовер обклеєний строкатим камуфляжем, він уже готовий до запуску в серійне виробництво, тобто хизується товарним «обличчям». На знімках, зроблених у Швеції, можна розглянути вузькі фари, незвичайні ходові вогні в стилі улюблених пазурів Peugeot, висувні ручки дверей і аеродинамічні колеса.

За чутками, прем'єра 003 відбудеться навесні, але чи вийде модель за межі рідного для неї Китаю, поки що невідомо.