Презентация рестайлингового Kia Sorento состоялась в Южной Корее.

Официальные фотографии рестайлингового Соренто показали еще в конце июля, а теперь обновленную модель презентовали публично – премьера прошла в Южной Корее. Кроссовер превратился снаружи и внутри в соответствии с фирменной стилистикой марки под названием Opposites United и сохранил в моторной гамме бензиновые агрегаты и турбодизель. На домашнем рынке продажи стартуют в ближайшие дни.

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Рестайлинговый Sorento, можно отличить от предшественника по новой радиаторной решетке, передней оптике другого дизайна и удлинившемуся капоту – теперь кроссовер больше похож на «старший» Telluride. Самое заметное изменение на корме – перемычки в секциях задних фонарей. Следуя трендам, в салоне вместо двух раздельных экранов установили единственный кластер 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и дисплея мультимедийной системы того же размера. Поэтому пришлось пересмотреть размещение дефлекторов вентиляции.

Из других инноваций – сенсорный блок управления климатической системой и функция идентификации водителя по отпечатку пальца. На зеркало заднего вида со встроенным экраном теперь транслируется изображение с задней камеры, есть в списке опций и два штатных видеорегистратора. В топовых комплектациях Sorento оснащен 10-дюймовым проекционным дисплеем.

Гамма двигателей будет варьироваться в зависимости от рынка. Она включает 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 лошадиные силы и бензиновый турбомотор 2.5 на 281 лошадиную силу. В качестве альтернативы предлагается гибридная установка на базе «турбочетверки» объемом 1,6 литра мощностью 180 лошадиных сил, которой помогает 60-сильный электромотор. Коробка передач – безальтернативный "робот" с двумя сцеплениями, привод может быть как передним, так и полным.

Продажа обновленного Kia Sorento начнется в Южной Корее с каждым днем — ожидается, что цены на модель вырастут. Экспортные поставки запустят позже в этом году.