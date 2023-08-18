Презентація рестайлінгового Kia Sorento відбулася у Південній Кореї.

Офіційні фотографії рестайлінгового Соренто показали ще наприкінці липня, а тепер оновлену модель презентували публічно – прем'єра відбулася у Південній Кореї. Кросовер перетворився зовні і всередині у відповідності до фірмової стилістики марки під назвою Opposites United і зберіг у моторній гамі бензинові агрегати та турбодизель. На домашньому ринку продажі стартують найближчими днями.

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Рестайлінговий Sorento, можна відрізнити від попередника по новій радіаторній решітці, передній оптиці іншого дизайну і капоту, що подовжився - тепер кросовер більше схожий на «старший» Telluride. Найпомітніша зміна на кормі — перемички в секціях задніх ліхтарів. Наслідуючи тренди, в салоні замість двох роздільних екранів встановили єдиний кластер 12,3-дюймової цифрової «приладки» та дисплея мультимедійної системи того ж розміру. Через це довелося переглянути розміщення дефлекторів вентиляції.

З інших нововведень – сенсорний блок керування кліматичною системою та функція ідентифікації водія по відбитку пальця. На дзеркало заднього виду з вбудованим екраном тепер транслюється зображення із задньої камери, є в списку опцій і два штатні відеореєстратори. У топових комплектаціях Sorento оснащений 10-дюймовим проекційним дисплеєм.

Гама двигунів варіюватиметься в залежності від ринку. Вона включає 2,2-літровий турбодизель потужністю 194 кінські сили та бензиновий турбомотор 2.5 на 281 кінську силу. Як альтернатива пропонується гібридна установка на базі «турбочетвірки» об'ємом 1,6 літра потужністю 180 кінських сил, якій допомагає 60-сильний електромотор. Коробка передач - безальтернативний "робот" з двома зчепленнями, привід може бути як переднім, так і повним.

Продаж оновленого Kia Sorento розпочнеться в Південній Кореї з дня на день — очікується, що ціни на модель зростуть. Експортні поставки запустять пізніше цього року.