Компания Land Rover обновила кроссовер Discovery Sport. Модель практически не изменилась снаружи, зато получила последнюю версию медиакомплекса Pivi Pro и компактный селектор трансмиссии.

Гамма двигателей «Спорта» по-прежнему включает бензиновые и дизельные «мягкие» гибриды, а также заряжаемую от сети установку мощностью 309 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Все они совмещаются с девятидиапазонным автоматом и полным приводом.

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Если вчера на Discovery Sport красовались сразу несколько логотипов Land Rover, после очередного обновления остался только один. Причина – выделение бренда Discovery в самостоятельную единицу, где имя Land Rover уже не играет заметной роли. Но в целом дизайн кроссовера не поменялся. Узнать рестайлинговую модель можно по решетке радиатора со сплошным узором, новым колесам, цвету кузова Varesine Blue и, конечно, салону – именно там сосредоточено все самое интересное.

Во-первых, пересмотрены отделочные материалы. Во-вторых, Discovery Sport имеет новый селектор трансмиссии, обрамленный накладкой из анодированного алюминия. Стандартными для кроссовера стали цифровая приборка, подрулевые лепестки и последняя версия медиакомплекса Pivi Pro с сенсорным дисплеем диагональю 11,4 дюйма. Здесь не только лучше «начинка», но и более проработанное юзабилити, благодаря чему 90 процентов задач решаются двумя тапами по экрану.

В списке опций – панорамная крыша, система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus с фильтром мелкодисперсных частиц и контролем уровня углекислоты, а также "невидимый" капот ClearSight Ground View. Discovery Sport по-прежнему идет с пяти- или семиместным салоном, если только не смотреть в сторону PHEV-версии P300e (309 л.с., 540 Нм), которая строго пятиместна. У такого кроссовера новая батарея емкостью 14,9 киловатт-часа, а реальный пробег электричеством составляет около 50 километров.

Альтернатив гибрида несколько: это бензиновые варианты P200 (200 л.с., 320 Нм) и P250 (249 л.с., 365 Нм) и дизельные D165 (163 л.с., 380 Нм) и D200 (204 л.с.) ., 430 Нм), причем все они оснащены 48-вольтовой системой. Коробка передач – девятидиапазонный автомат (ранее для D165 предлагали "механику"), полный привод. Самый быстрый из этого разнообразия – P300e. На ускорение до ста он тратит 6,6 секунды, когда P250 требуется 7,8. Цены на обновленный Discovery Sport в Великобритании начинаются с 47,5 тысячи долларов.