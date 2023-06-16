Компанія Land Rover оновила кросовер Discovery Sport. Модель практично не змінилася зовні, натомість отримала останню версію медіакомплексу Pivi Pro та компактний селектор трансмісії.

Гамма двигунів «Спорту», як і раніше, включає бензинові та дизельні «м'які» гібриди, а також установку, що заряджається від мережі, потужністю 309 кінських сил і 540 Нм крутного моменту. Всі вони поєднуються з дев'ятидіапазонним автоматом та повним приводом.

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Якщо ще вчора на Discovery Sport красувалися одразу кілька логотипів Land Rover, після чергового оновлення залишився тільки один. Причина - виділення бренду Discovery у самостійну одиницю, де ім'я Land Rover вже не відіграє помітної ролі. Але загалом дизайн кросовера не змінився. Дізнатися рестайлінгову модель можна по решітці радіатора з суцільним візерунком, новим колесам, кольору кузова Varesine Blue і, звичайно, салону - саме там зосереджено все найцікавіше.

По-перше, переглянуто матеріали оздоблення. По-друге, Discovery Sport має новий селектор трансмісії, обрамлений накладкою з анодованого алюмінію. Стандартними для кросовера стали цифрова «приладка», підрульові пелюстки та остання версія медіакомплексу Pivi Pro із сенсорним дисплеєм діагоналлю 11,4 дюйма. Тут не тільки краще «начинка», а й пропрацьованіше юзабіліті, завдяки чому 90 відсотків завдань вирішуються двома тапами по екрану.

У списку опцій - панорамний дах, система очищення повітря Cabin Air Purification Plus з фільтром дрібнодисперсних частинок та контролем рівня вуглекислоти, а також "невидимий" капот ClearSight Ground View. Discovery Sport, як і раніше, йде з п'яти-або семимісним салоном, якщо тільки не дивитися в бік PHEV-версії P300e (309 к.с., 540 Нм), яка строго п'ятимісна. У такого кросовера нова батарея ємністю 14,9 кіловат-години, а реальний пробіг електрикою становить близько 50 кілометрів.

Альтернатив гібриду кілька: це бензинові варіанти P200 (200 к.с., 320 Нм) та P250 (249 к.с., 365 Нм) та дизельні D165 (163 к.с., 380 Нм) та D200 (204 к.с., 430 Нм), причому всі вони оснащені 48-вольтовою системою. Коробка передач - дев'ятидіапазонний автомат (раніше для D165 пропонували "механіку"), повний привід. Найшвидший з цієї різноманітності — P300e. На прискорення до ста він витрачає 6,6 секунд, коли P250 потрібно 7,8. Ціни на оновлений Discovery Sport у Великій Британії починаються з 47,5 тисяч доларів.