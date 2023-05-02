Український імпортер пояснив, як будуть розвиватись бренди британського автовиробника.

Бренд Land Rover у складі компанії Jaguar Land Rover зазнає структурних змін. Ми вже повідомляли, що замість нього будуть використовуватись три окремих бренди – це Defender, Discovery та Range Rover. Включно з брендом Jaguar, тепер автовиробник Jaguar Land Rover має чотири окремих бренди, які представляють британські преміальні автомобілі.

В Україні схема продажів залишається незмінною: придбати авто можна в офіційних дилерських центрах Jaguar Land Rover. У майбутньому кожен бренд матиме власні бренд-зони з окремою айдентикою Defender, Discovery, Range Rover та Jaguar.

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Бренд Defender

Defender як окремий бренд представлятиме у своїй лінійці різні версії найбільш прохідних позашляховиків Defender. Наразі для придбання доступно 3 версії: у кузові 90, 110 та 130.

Бренд Discovery

Моделі Discovery та Discovery Sport відтепер належать до окремого бренду Discovery. Найбільшу популярність ці позашляховики отримують саме від поціновувачів родинних подорожей.

Бренд Range Rover

Найрозкішніші моделі наразі повністю стають окремим брендом – Range Rover. У лінійці представлені моделі Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque та новий Range Rover Sport – його презентували у травні 2022 року.

Бренд Jaguar

Кросовери Jaguar представлені моделями F-PACE та E-PACE, а також електричним I-PACE. Першим із нових Jaguar стане електричний 4-дверний GT із запасом ходу до 700 км – новинку анонсували у квітні 2023 року.

House of Brands

Два роки тому британський автовиробник представив нову стратегію розвитку компанії – Reimagine. Основною метою було переосмислення сучасної розкоші та презентація її нових концепцій, виражених сучасними преміальними автомобілями.

Наступним кроком трансформації в рамках стратегії Reimagine став рух до концепції House of Brands. Це означає, що кожен бренд отримає власне унікальне вираження у групі House of Brands. Jaguar як окремий автомобільний бренд, і три окремі бренди позашляховиків – Range Rover, Defender та Discovery.

В офіційних дилерських центрах в Україні й надалі можна придбати та випробувати на тест-драйві автомобілі брендів Defender, Range Rover, Discovery та Jaguar. Водночас планується, що кожен бренд у майбутньому отримає власний виділений простір в автосалоні – це окремі бренд-зони із брендингом для Defender, Discovery, Range Rover та Jaguar.