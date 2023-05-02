Украинский импортер объяснил, как будут развиваться бренды британского автопроизводителя.

Бренд Land Rover в составе компании Jaguar Land Rover претерпевает структурные изменения. Мы уже сообщали, что вместо него будут использоваться три отдельных бренда – это Defender, Discovery и Range Rover. Включая бренд Jaguar, теперь автопроизводитель Jaguar Land Rover имеет четыре отдельных бренда, которые представляют британские премиальные автомобили.

В Украине схема продаж остается неизменной: купить авто можно в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. В будущем у каждого бренда будут собственные бренд-зоны с отдельной айдентикой Defender, Discovery, Range Rover и Jaguar.

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Бренд Defender

Defender как отдельный бренд будет представлять в своей линейке разные версии наиболее проходимых внедорожников Defender. В настоящее время доступны 3 версии: в кузове 90, 110 и 130.

Бренд Discovery

Модели Discovery и Discovery Sport теперь принадлежат к отдельному бренду Discovery. Наибольшую популярность эти внедорожники получают именно от любителей семейных путешествий.

Бренд Range Rover

Самые роскошные модели полностью становятся отдельным брендом – Range Rover. В линейке представлены модели Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque и новый Range Rover Sport – презентовали его в мае 2022 года.

Бренд Jaguar

Кроссоверы Jaguar представлены моделями F-PACE и E-PACE, а также электрическим I-PACE. Первым из новых Jaguar станет электрический 4-дверный GT с запасом хода до 700 км – новинку анонсировали в апреле 2023 года.

House of Brands

Два года назад британский автопроизводитель представил новую стратегию развития компании – Reimagine. Основной целью было переосмысление современной роскоши и презентация новых концепций, выраженных современными премиальными автомобилями.

Следующим шагом трансформации в рамках стратегии Reimagine стало движение к концепции House of Brands. Это означает, что каждый бренд получит собственное уникальное выражение в группе House of Brands. Jaguar как отдельный автомобильный бренд, и три отдельных бренда внедорожников – Range Rover, Defender и Discovery.

В официальных дилерских центрах в Украине и дальше можно приобрести и опробовать на тест-драйве автомобили брендов Defender, Range Rover, Discovery и Jaguar. В то же время, планируется, что каждый бренд в будущем получит собственное выделенное пространство в автосалоне – это отдельные бренд-зоны с брендингом для Defender, Discovery, Range Rover и Jaguar.