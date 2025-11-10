Представлен первый электрический мотоцикл Honda

Бренд, который долгое время воздерживался от выхода в сегмент мощных электрических двухколесников, на этот раз сделал решительный шаг. WN7 - это не скутер или экспериментальный городской байк, а полноценный мотоцикл, ориентированный на ежедневные поездки, но с характеристиками, что в теории не уступают моделям с двигателями внутреннего сгорания. О новинке пишет electrek.co.

Читайте также: Honda Prelude начала продаваться в Европе

Мотоцикл оснащен электродвигателем мощностью 50 кВт (67 л.с.) и крутящим моментом 100 Нм, что позволяет ему разгоняться относительно динамично, как байки класса 400-600 куб.см. При этом вес Honda WN7 - 217 кг, что сопоставимо с современными литровыми моделями.

Инновационное безрамное шасси стало одной из самых интересных технических особенностей. Жесткий алюминиевый корпус аккумулятора выполняет роль несущего элемента, к которому непосредственно крепятся рулевая колонка и задний маятник. Такой подход позволяет снизить вес, улучшить баланс и управляемость - подобное решение уже используют некоторые производители экзотических мото.

Силовая установка включает новый электромотор с жидкостным охлаждением, интегрированным инвертором и ременным приводом. Мощность передается через специально разработанную коробку передач, сочетающую плавность движения с высоким моментом на низких скоростях.

Аккумулятор емкостью 9,3 кВт⋅ч обеспечивает до 140 км хода по циклу WMTC. Поддерживается быстрая зарядка CCS2 (20–80% за 30 минут) и зарядка типа 2. Также предусмотрено рекуперативное торможение с регулируемыми уровнями замедления и режим медленного движения для удобной парковки.

Визуально Honda WN7 отличается горизонтальной светодиодной панелью спереди, что станет фирменным элементом будущей линейки электромотоциклов компании. Отдельного внимания заслуживает новая цветовая гамма - черный корпус с золотистыми механическими деталями, которая подчеркивает премиальность модели.

Пока Honda не раскрывает стоимость WN7 и точные сроки его выхода на рынок. Известно лишь, что производство будет налажено в Японии, а продажи стартуют в регионах, где электрификация транспортного сектора развивается активнее всего.