Представлено перший електричний мотоцикл Honda

Бренд, який тривалий час утримувався від виходу у сегмент потужних електричних двоколісників, цього разу зробив рішучий крок. WN7 — це не скутер чи експериментальний міський байк, а повноцінний мотоцикл, орієнтований на щоденні поїздки, але з характеристиками, що в теорії не поступаються моделям із двигунами внутрішнього згоряння. Про новинку пише electrek.co.

Мотоцикл оснащено електродвигуном потужністю 50 кВт (67 к.с.) і крутним моментом 100 Нм, що дозволяє йому розганятися відносно динамічно, як байки класу 400-600 куб.см. При цьому вага Honda WN7 — 217 кг, що співставно з сучасними літровими моделями.

Інноваційне безрамне шасі стало однією з найцікавіших технічних особливостей. Жорсткий алюмінієвий корпус акумулятора виконує роль несучого елемента, до якого безпосередньо кріпляться рульова колонка та задній маятник. Такий підхід дозволяє знизити вагу, покращити баланс і керованість — подібне рішення вже використовують деякі виробники екзотичних мотоциклів.

Силова установка включає новий електромотор із рідинним охолодженням, інтегрованим інвертором та ремінним приводом. Потужність передається через спеціально розроблену коробку передач, що поєднує плавність руху з високим моментом на низьких швидкостях.

Акумулятор ємністю 9,3 кВт⋅год забезпечує до 140 км ходу за циклом WMTC. Підтримується швидка зарядка CCS2 (20–80% за 30 хвилин) та зарядка типу 2. Також передбачено рекуперативне гальмування з регульованими рівнями уповільнення і режим повільного руху для зручного паркування.

Візуально Honda WN7 вирізняється горизонтальною світлодіодною панеллю спереду, що стане фірмовим елементом майбутньої лінійки електромотоциклів компанії. Окремої уваги заслуговує нова кольорова гама — чорний корпус із золотистими механічними деталями, яка підкреслює преміальність моделі.

Поки що Honda не розкриває вартість WN7 та точні терміни його виходу на ринок. Відомо лише, що виробництво буде налагоджене в Японії, а продажі стартують у регіонах, де електрифікація транспортного сектору розвивається найактивніше.