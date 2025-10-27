Honda Prelude почала продаватись в Європі

Prelude шостого покоління створений з акцентом на вражаючу зовнішність: низький силует, широка посадка та чисті лінії, що підкреслюють елегантність без зайвих деталей. За враження від водіння відповідає підвіска з технологіями від Civic Type R та сучасна система стабілізації Agile Handling Assist. Фактично, вони роблять усе, щоб новинку можна було відчути на дорозі так само емоційно, як і попередні покоління.

У салоні — відмінна оглядовість, простота керування, високоякісні матеріали. Сидінь чотири, хоча задній ряд навряд чи буде комфортним для дорослих, а об’єм багажника досягає дуже щедрих 663 літрів. Для спортивного купе це справжня рідкість.

Новий Prelude оснащено цифровою панеллю приладів на 10,2 дюйма з фірмовою графікою та 9-дюймовою мультимедіа-системою Honda з підтримкою бездротових Apple CarPlay й Android Auto. Аудіо підготували фахівці Bose: вісім динаміків для “домашнього” звучання.

Prelude e:HEV оснащений гібридною системою з 2,0-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами. Сумарна потужність — 184 кінських сили. Водій може обирати між чотирма режимами руху: Comfort, GT, Sport і Individual.

Головна інновація — трансмісія Honda S+ Shift. Вона створює ефект “віртуальної” 8-ступеневої коробки: під час їзди автомобіль імітує перемикання передач — зі звуком, зміною обертів і навіть легким гальмуванням двигуном при зміні “передачі” вниз. Перемикання відбуваються пелюстками під кермом, як у справжньому спорткарі.

Комплекс систем безпеки Honda SENSING допрацьований з урахуванням спортивнішого характеру авто: адаптивний круїз, утримання смуги руху та інші асистенти стали точнішими та природнішими у роботі. Модель буде доступна в чотирьох кольорах кузова, включно з новим “Місячним білим перламутром”. Вартість Honda Prelude в Європі оголосять пізніше.