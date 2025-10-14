Новий Honda Prelude виявився повільнішим за Toyota Corolla: відео

Для автомобіля, який позиціонується як спортивне купе, такий результат виглядає скромно. Prelude використовує гібридну силову установку, яка робить його важчим і менш потужним, ніж, наприклад, Toyota GR86. Поки що незрозуміло, чи оснащено Prelude системою Launch Control.

Її відсутність або неправильне використання під час тесту могли вплинути на результат. Як зазначає Carscoops, показники нового купе гірші навіть за гібридний Honda Civic e:HEV потужністю 180 к.с., який прискорюється до першої сотні за 7,8 секунди.

Для порівняння, Civic Sport Touring Hybrid 2026 із 200 кінськими силами у тестах Car and Driver показав 6,2 секунди, а звичайна Toyota Corolla із бензиновим мотором досягає цієї позначки за 8,3 секунди. Хоча Prelude не може похвалитися вибуховою динамікою, Honda робить ставку на точність рульового керування та збалансованість шасі.

Автомобіль отримав адаптивні амортизатори, передню підвіску з подвійними осями від Civic Type R, а також гальма Brembo з чотирипоршневими супортами. Також Honda представила систему S+ Shift, яка імітує роботу восьмиступеневої коробки передач.

Вона синхронізує роботу бензинового й електродвигуна, забезпечуючи відчуття плавного перемикання передач. Офіційний дебют Prelude у США запланований на кінець осені 2025 року, проте, відомо, що японська модель коштує від 6 179 800 єн (40 585 доларів).