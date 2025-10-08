Honda Prelude став справжнім хітом серед 50-річних покупців

Як пише Carscoops, хоча Honda розраховувала на нову аудиторію, попит на Prelude підірвали покупці віком 50–60 років, і причиною цього є ностальгія. Вони добре пам’ятають попередні покоління моделі й купують новинку як стильний другий автомобіль або автомобіль для вихідних.

Також на тему: Презентовано нову Honda Prelude: яка ціна

Фактично, Honda вдалося створити емоційний продукт, який пробуджує спогади про 80–90-ті, коли ім’я Prelude асоціювалося з інженерною досконалістю. Хоча ціна Prelude становить 6 179 800 ієн (приблизно $41 100), це не зупиняє покупців. Для розуміння, за ці гроші в Японії можна придбати 400-сильний Nissan 400Z, тоді як модель від Honda має гібридну силову установку на 200 кінських сил й 315 Нм крутного моменту.

Щоб впоратися з чергою, Honda вже збільшує виробництво, а деякі дилери тимчасово призупинили прийом нових замовлень. Компанія офіційно заявила, що хоче, аби “якомога більше клієнтів відчули новий Prelude на дорозі”. Новий Prelude побудований на гібридній платформі e:HEV, яка поєднує бензиновий двигун і два електромотори. Купе не має традиційної коробки передач — електродвигуни безпосередньо подають потужність на колеса, а бензиновий двигун виступає в ролі генератора.

Читайте також: Honda Prelude вже отримала віртуальний тюнінг: фото

Однак, інженери Honda створили систему “S+ Shift”, яка забезпечує те, що компанія називає “відчуттям різкого перемикання передач, подібним до традиційного перемикання”. Також Prelude отримав підвіску від Civic Type R, з двоосьовими стійками та адаптивними амортизаторами.



Honda також поділилася статистикою вибору кольорів:

Moonlight White Pearl — 63%

Meteoroid Gray Metallic — 16%

Crystal Black Pearl — 11%

Flame Red — 10%

Те, що покупці віддають перевагу білим та сірим відтінкам ще раз підтверджує — аудиторія Prelude доросла, спокійна і прагне елегантності, а не показовості. Новий Prelude з’явиться у продажу в США вже цієї осені. В Україні дана модель наразі не представлена офіційно.