Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей

Как пишет Carscoops, хотя Honda рассчитывала на новую аудиторию, спрос на Prelude подорвали покупатели в возрасте 50–60 лет, и причиной этого является ностальгия. Они хорошо помнят предыдущие поколения модели и покупают новинку как стильный второй автомобиль или автомобиль для выходных.

Фактически, Honda удалось создать эмоциональный продукт, который пробуждает воспоминания о 80–90-х, когда имя Prelude ассоциировалось с инженерным совершенством. Хотя цена Prelude составляет 6 179 800 иен (примерно $41 100), это не останавливает покупателей. Для понимания, за эти деньги в Японии можно приобрести 400-сильный Nissan 400Z, тогда как модель от Honda имеет гибридную силовую установку на 200 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента.

Чтобы справиться с очередью, Honda уже увеличивает производство, а некоторые дилеры приостановили прием новых заказов. Компания официально заявила, что хочет, чтобы “как можно больше клиентов почувствовали новый Prelude на дороге”. Новый Prelude построен на гибридной платформе e:HEV, которая сочетает бензиновый двигатель и два электромотора. Купе не имеет традиционной коробки передач - электродвигатели напрямую подают мощность на колеса, а бензиновый двигатель выступает в роли генератора.

Однако, инженеры Honda создали систему “S+ Shift”, которая обеспечивает то, что компания называет “ощущением резкого переключения передач, подобным традиционному переключению”. Также Prelude получил подвеску от Civic Type R, с двухосными стойками и адаптивными амортизаторами.



Honda также поделилась статистикой выбора цветов:

Moonlight White Pearl - 63%

Meteoroid Gray Metallic - 16%

Crystal Black Pearl - 11%

Flame Red - 10%

То, что покупатели отдают предпочтение белым и серым оттенкам еще раз подтверждает - аудитория Prelude взрослая, спокойная и стремится к элегантности, а не показательности. Новый Prelude появится в продаже в США уже этой осенью. В Украине данная модель пока не представлена официально.