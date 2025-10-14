Новый Honda Prelude оказался медленнее Toyota Corolla: видео

Для автомобиля, который позиционируется как спортивное купе, такой результат выглядит скромно. Prelude использует гибридную силовую установку, которая делает его тяжелее и менее мощным, чем, например, Toyota GR86. Пока непонятно, оснащен ли Prelude системой Launch Control.

Читайте также: Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей

Ее отсутствие или неправильное использование во время теста могли повлиять на результат. Как отмечает Carscoops, показатели нового купе хуже даже гибридного Honda Civic e:HEV мощностью 180 л.с., который ускоряется до первой сотни за 7,8 секунды.

Для сравнения, Civic Sport Touring Hybrid 2026 с 200 лошадиными силами в тестах Car and Driver показал 6,2 секунды, а обычная Toyota Corolla с бензиновым мотором достигает этой отметки за 8,3 секунды. Хотя Prelude не может похвастаться взрывной динамикой, Honda делает ставку на точность рулевого управления и сбалансированность шасси.

Автомобиль получил адаптивные амортизаторы, переднюю подвеску с двойными осями от Civic Type R, а также тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами. Также Honda представила систему S+ Shift, которая имитирует работу восьмиступенчатой коробки передач.

Также интересно: Honda разрабатывает мотоциклы, которые никогда не упадут

Она синхронизирует работу бензинового и электродвигателя, обеспечивая ощущение плавного переключения передач. Официальный дебют Prelude в США запланирован на конец осени 2025 года, однако, известно, что японская модель стоит от 6 179 800 иен (40 585 долларов).