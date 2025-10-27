Honda Prelude начала продаваться в Европе

Prelude шестого поколения создан с акцентом на впечатляющую внешность: низкий силуэт, широкая посадка и чистые линии, подчеркивающие элегантность без лишних деталей. За впечатления от вождения отвечает подвеска с технологиями от Civic Type R и современная система стабилизации Agile Handling Assist. Фактически, они делают все, чтобы новинку можно было почувствовать на дороге так же эмоционально, как и предыдущие поколения.

Читайте также: Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей

В салоне - отличная обзорность, простота управления, высококачественные материалы. Сидений четыре, хотя задний ряд вряд ли будет комфортным для взрослых, а объем багажника достигает очень щедрых 663 литров. Для спортивного купе это настоящая редкость.

Новый Prelude оснащен цифровой панелью приборов на 10,2 дюйма с фирменной графикой и 9-дюймовой мультимедиа-системой Honda с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Аудио подготовили специалисты Bose: восемь динамиков для “домашнего” звучания.

Также интересно: Новый Honda Prelude оказался медленнее Toyota Corolla: видео

Prelude e:HEV оснащен гибридной системой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность - 184 лошадиных силы. Водитель может выбирать между четырьмя режимами движения: Comfort, GT, Sport и Individual.

Главная инновация - трансмиссия Honda S+ Shift. Она создает эффект “виртуальной” 8-ступенчатой коробки: во время езды автомобиль имитирует переключение передач - со звуком, изменением оборотов и даже легким торможением двигателем при смене “передачи” вниз. Переключения происходят лепестками под рулем, как в настоящем спорткаре.

Читайте также: Honda Prelude уже получила виртуальный тюнинг: фото

Комплекс систем безопасности Honda SENSING доработан с учетом спортивного характера авто: адаптивный круиз, удержание полосы движения и другие ассистенты стали более точными и естественными в работе. Модель будет доступна в четырех цветах кузова, включая новый “Лунный белый перламутр”. Стоимость Honda Prelude в Европе объявят позже.