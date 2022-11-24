Будет изготовлено только три машины, и они уже проданы.

Несколько лет назад датский производитель спортивных автомобилей Zenvo Automotive вызвал немало интереса благодаря появлению модели TSR-GT с удивительным активным антикрылом.

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Новый TSR-GT использует фиксированное антикрыло и выступает в качестве мощнейшей версии для модельного ряда TS, одновременно служа высокоскоростным вариантом с низким лобовым сопротивлением. Изменения в кузове делают гиперкар максимально обтекаемым, чтобы разблокировать более высокую максимальную скорость по сравнению с предыдущими производными на основе TS.

Кроме аэродинамических улучшений, в том числе более длинного заднего антикрыла и аэродинамической крышки диска колеса, TSR-GT также использует гораздо более мощный двигатель. V8 с двойным наддувом имеет рабочий объем 5,8 л и выдает колоссальные 1360 лошадиных сил. Совместим с топливом E85, двигатель более мощный на 183 л.с. по сравнению с мощностью, доступной в стандартном TSR-S.

Благодаря удлиненной главной передаче, он может достигать максимальной скорости 424 км/ч. Как подтверждение, TSR-S, ориентированный на использование на трассе, достиг максимальной скорости «всего» 325 км/ч.

Как следует из названия, TSR-GT больше похож на большой туристический автомобиль, поэтому интерьер TSR-S из натурального углеродного волокна уступил место для более шикарного салона с разными типами кожи. Zenvo также создал новые велюровые коврики (с кожаной окантовкой), они даже снижают уровень шума внутри.

Мир увидят только три автомобиля, изготовленные вручную, и все они уже проданы по цене, которую компания не называет. GT является подражанием оригинальному трековому TSR 2016 года и последующим гиперкарам TS1 GT и TSR-S. Последний пока останется в производстве.

Совершенно новая модель запланирована в производство в третьем квартале 2023 года. Zenvo говорит, что будет использовать V12 с двойными электрическими турбокомпрессорами для развития 1200 л.с., а также электродвигатель, чтобы увеличить общую мощность до 1500 л.с. или, возможно, больше – до 1800 л.с.