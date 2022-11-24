Буде виготовлено лише три машини, і вони вже продані.

Кілька років тому датський виробник спортивних автомобілів Zenvo Automotive викликав чимало інтересу через появу моделі TSR-GT з дивовижним активним антикрилом.

Читайте також: 832 кілометри на одному заряді: електричний седан Lucid Air обійшов "Теслу"

Новий TSR-GT використовує фіксоване антикрило і виступає як найпотужніша версія для модельного ряду TS, водночас слугуючи високошвидкісним варіантом із низьким лобовим опором. Зміни в кузові роблять гіперкар максимально обтічним, щоб розблокувати вищу максимальну швидкість порівняно з попередніми похідними на основі TS.

Окрім аеродинамічних покращень, зокрема довшого заднього антикрила та аеродинамічної кришки диска колеса, TSR-GT також використовує набагато потужніший двигун. V8 з подвійним наддувом має робочий об’єм 5,8 л і видає колосальні 1360 кінських сил. Сумісний з паливом E85, двигун потужніший на 183 к.с. порівняно зі стандартним TSR-S.

Завдяки подовженій головній передачі, він може досягати максимальної швидкості 424 км/год. Як підтвердження, TSR-S, який був орієнтований на використання на трасі, досяг максимальної швидкості «лише» 325 км/год.

Як випливає з назви, TSR-GT більше схожий на великий туристичний автомобіль, тому інтер’єр TSR-S з натурального вуглецевого волокна поступився місцем для шикарнішого салону з різними типами шкіри. Zenvo також створив нові велюрові килимки (зі шкіряною окантовкою), вони навіть знижують рівень шуму всередині.

Світ побачать лише три автомобілі, виготовлені вручну, і всі вони вже продані за ціною, яку компанія не називає. GT є наслідуванням оригінального трекового TSR 2016 року та наступних гіперкарів TS1 GT і TSR-S. Останній поки що залишиться у виробництві.

Повністю нова модель запланована у виробництво в третьому кварталі 2023 року. Zenvo каже, що використовуватиме V12 з подвійними електричними турбокомпресорами для розвитку 1200 к.с., а також електродвигун, щоб збільшити загальну потужність до 1500 к.с. або, можливо, більше – до 1800 к.с.