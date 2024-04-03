Это уже четвертая модель в индийской гамме компании Toyota, которая является лишь едва измененным автомобилем Suzuki.

Соглашение об "обмене моделями" между двумя компаниями было подписано еще в 2018 году, и Тойоте оно однозначно пошло на пользу.

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Закрыв нишу недорогих машин перелицованными моделями Suzuki местного производства, Toyota значительно нарастила объем продаж в Индии: если в 2020 году здесь было реализовано всего 76 тысяч автомобилей Toyota, то в 2022 уже 160 тысяч, а результат 2023 - 221 тысяч машин. Сомнений в дальнейшем расширении бейдж-инжиниринговой гаммы Тойота не имела, и теперь на рынок выходит Toyota Urban Cruiser Taisor.

В Индии Тойота уже имеет кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, сделанный из автомобиля Suzuki Grand Vitara. Однако Taisor не его разновидность, а совсем другая машина. Перед нами перелицованный кросс-хэтчбек Suzuki Fronx, который дебютировал в начале 2023 года и сам сделан на основе легковой пятидверки Suzuki Baleno. Теперь именно Urban Cruiser Taisor длиной 3995 мм стал компактным SUV в индийской гамме Тойоты.

Отличий от исходного Suzuki немного, но простым перевешиванием эмблем дело не ограничилось. Taisor имеет оригинальный передний бампер, расширенную радиаторную решетку и другие ходовые огни с горизонтальными секциями вместо вертикальных у Suzuki. В подобном ключе переработана начинка задних фонарей, но корпуса у них прежние. Также изменен дизайн 16-дюймовых колес. А салоны двух машин отличаются лишь цветами отделки. Taisor имеет шесть подушек безопасности и ESP, из опций – камеры кругового обзора, проекционный дисплей и климат-контроль.

Технически два кросс-хэтчбека полностью идентичны. Базовый мотор - четырехцилиндровый атмосферник 1.2 (90 л.с., 113 Нм), который сочетается с пятиступенчатой "механикой" или ее роботизированной версией с одним сцеплением. Есть и двухтопливная версия, но только с механической коробкой передач, а при работе на метане этот двигатель выдает лишь 78 л.с. и 99 Нм. Альтернатива - турботройка 1.0 (100 л.с., 148 Нм), в пару которой положена "механика" или полноценный шестиступенчатый "автомат". Привод только передний, сзади полузависимая подвеска и барабанные тормоза.

Toyota Urban Cruiser Taisor уже доступна для заказа в Индии, причем за более престижный бренд придется доплачивать. Если Suzuki Fronx здесь стоит от 752 тысяч до 1,2 млн рупий (9000-14300 долларов), то за аналогичную Toyota просят от 774 тысяч до 1,3 млн рупий (9300-15600 долларов).