Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 1,6 миллиона автомобилей, оборудованных для работы на газе. Реальное количество таких автомобилей значительно больше.

В Украине официально зарегистрировано более 1,6 миллиона переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО). С начала года регистрировали около 70 тысяч таких автомобилей. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Читайте также На министра инфраструктуры завели уголовное дело из-за сертификации ГБО

“Зарегистрированные транспортные средства с ГБО по состоянию на 10 мая 2022 года – 1 638 604”, – говорится в ответе на запрос.

Отметим, что из-за введения коррупционного механизма сертификации автомобилей с ГБО многие автомобилисты не оформляют установку ГБО.