Зараз в Україні офіційно зареєстровано понад 1,6 млн автомобілів, обладнаних для роботи на газу. Реальна кількість таких автомобілів значно більша.

В Україні офіційно зареєстровано понад 1,6 млн. переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому паливі (ГБО). З початку року реєстрували близько 70 тис. таких автомобілів. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.

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“Зареєстровані транспортні засоби з ГБО станом на 10 травня 2022 року – 1 638 604”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначмо, що через введення корупційного механізму сертифікації автомобілів з ГБО багато хто з автомобілістів не оформлює встановлення ГБО.