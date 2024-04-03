Це вже четверта модель в індійській гамі компанії Toyota, яка є лише ледь зміненим автомобілем Suzuki.

Угода про «обмін моделями» між двома компаніями була підписана ще у 2018 році, і Тойоті вона однозначно пішла на користь.

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Закривши нішу недорогих машин перелицьованими моделями Suzuki місцевого виробництва, Toyota значно наростила обсяг продажу в Індії: якщо в 2020 році тут було реалізовано лише 76 тисяч автомобілів Toyota, то в 2022 вже 160 тисяч, а результат 2023 - 221 тисяч машин. Сумнівів у подальшому розширенні бейдж-інжинірингової гами Тойота не мала, і тепер на ринок виходить Toyota Urban Cruiser Taisor.

В Індії Тойота вже має кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, зроблений з автомобіля Suzuki Grand Vitara. Однак Taisor не його різновид, а зовсім інша машина. Перед нами перелицьований крос-хетчбек Suzuki Fronx, який дебютував на початку 2023 року і сам зроблений на основі легкової п'ятидверки Suzuki Baleno. Тепер саме Urban Cruiser Taisor довжиною 3995 мм став компактним SUV в індійській гамі Тойоти.

Відмінностей від вихідного Suzuki небагато, але простим перевішуванням емблем справа не обмежилася. Taisor має оригінальний передній бампер, розширені радіаторні грати та інші ходові вогні з горизонтальними секціями замість вертикальних у Suzuki. У подібному ключі перероблена начинка задніх ліхтарів, але корпуси у них колишні. Також змінено дизайн 16-дюймових коліс. А салони двох машин відрізняються лише кольорами оздоблення. Taisor має шість подушок безпеки та ESP, з опцій – камери кругового огляду, проекційний дисплей та клімат-контроль.

Технічно два крос-хетчбеки повністю ідентичні. Базовий мотор - чотирициліндровий атмосферник 1.2 (90 к.с., 113 Нм), який поєднується з п'ятиступінчастою "механікою" або її роботизованою версією з одним зчепленням. Є і двопаливна версія, але тільки з механічною коробкою передач, а при роботі на метані цей двигун видає лише 78 к.с. та 99 Нм. Альтернатива - турботрійка 1.0 (100 к.с., 148 Нм), в пару якої покладено "механіка" або повноцінний шестиступінчастий "автомат". Привід тільки передній, ззаду напівзалежна підвіска і барабанні гальма.

Toyota Urban Cruiser Taisor вже доступна для замовлення в Індії, причому за престижніший бренд доведеться доплачувати. Якщо Suzuki Fronx тут коштує від 752 тисяч до 1,2 млн рупій (9000—14300 доларів), то за аналогічну Toyota просять від 774 тисяч до 1,3 млн рупій (9300—15600 доларів).