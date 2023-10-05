Honda Passport 2024 модельного года получил очень интересную внедорожную версию Trailsport, предлагающую дополнительные возможности.

Honda представила среднеразмерный внедорожник Honda Passport 2024 модельного года, уделив наибольшее внимание внедорожной версии Trailsport, которая теперь является чем-то большим, чем просто косметическим пакетом.

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Passport Trailsport был представлен в 2022 году и выглядел соответственно благодаря характерным для модели бамперам, защитным пластинам, черной отделке и значку Trailsport с оранжевым оттенком, но без каких-либо механических отличий от стандартного Passport.

В этом модельном году Trailsport сохранил дорожный просвет 210 мм как стандартной версии, но благодаря комплекту шин General Grabber A/Tx на 18-дюймовых колесах, а также сделанным по заказу пружинам, амортизаторам и стабилизаторам поперечной устойчивости, он лучше ведет себя на бездорожье.

Trailsport – единственный Passport, который можно заказать в новом цвете Diffused Sky Blue. А внутри он имеет оранжевые акценты и коврики, которые можно мыть из шланга. Если вы хотите отправиться в путь по настоящему бездорожью, вы можете добавить защиту днища, заказав детали из каталога аксессуаров Honda.

К новинкам относятся большая центральная консоль с подлокотником и расширенным отсеком для хранения вещей, а также появление комплектации Black Edition в верхней части модельного ряда. Она получила черную отделку радиаторной решетки, фар, дверных ручек, 20-дюймовых колес. Вы также получаете вентилируемые передние сиденья, обогрев задних и красную строчку на черных сиденьях.

Honda не раскрыла цены на Passport 2024 года, но мы знаем, что все модели будут продолжать использовать тот же 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 л.с., что и прошлогодний внедорожник, стоимость которого начинается с 42 475 долларов.