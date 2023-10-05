Honda Passport 2024 модельного року отримав дуже цікаву позашляхову версію Trailsport, яка пропонує додаткові можливості.

Honda представила середньорозмірний позашляховик Honda Passport 2024 модельного року, приділивши найбільшу увагу позашляховій версії Trailsport, яка тепер є чимось більшим, ніж просто косметичний пакет.

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Passport Trailsport був представлений у 2022 році і виглядав відповідно завдяки характерним для моделі бамперам, захисним пластинам, чорній обробці та значку Trailsport з помаранчевим відтінком, але без будь-яких механічних відмінностей від стандартного Passport.

У цьому модельному році Trailsport зберіг дорожній просвіт 210 мм як стандартної версії, але завдяки комплекту шин General Grabber A/Tx на 18-дюймових колесах, а також зробленим на замовлення пружинам, амортизаторам і стабілізаторам поперечної стійкості, він все одно краще поводиться на бездоріжжі.

Trailsport – єдиний Passport, який можна замовити в новому кольорі Diffused Sky Blue, а всередині він має помаранчеві акценти та килимки, які можна мити зі шланга. Якщо ви хочете вирушити в дорогу справжнім бездоріжжям, ви можете додати захист днища, замовивши деталі з каталогу аксесуарів Honda.

До новинок відносяться більша центральна консоль з підлокітником та розширеним відсіком для зберігання речей, а також поява комплектації Black Edition у верхній частині модельного ряду. Вона отримала чорне оздоблення решітки радіатора, фар, дверних ручок, 20-дюймових коліс. Ви також отримуєте вентильовані передні сидіння, обігрів задніх та червоний рядок на чорних сидіннях.

Honda не розкрила ціни на Passport 2024 року, але ми знаємо, що всі моделі продовжуватимуть використовувати той самий 3,5-літровий двигун V6 потужністю 280 к.с., що й торішній позашляховик, вартість якого починається з 42 475 доларів.