Официальный тизер оставляет широкий простор для воображения.

Электрифицированный Ferrari окутан легендами и мифами. Компания из Маранело собирается развеять их уже завтра, 29 мая.

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Информация о том, что Ferrari готовит масштабную премьеру, появилась благодаря выступлению главы компании Луи Камильери на мероприятии, посвященном финансовым отчетам марки. Кроме цифр выручки, доходов и расходов компании он сказал и несколько слов о новинке.

Фото: тестовый мул гибрида Ferrari / Carscoops

Это породило волну домыслов и слухов. Во-первых, о силовой установке суперкара. По информации большинства изданий гибрид получит три мотора по схеме Acura NSX на базе V8 от Ferrari 488 Pista. Производительность такой установки может составлять около 730 л.с. Впрочем, по мнению немецкого издания AutoMotorUndSport, новая модель из Маранелло будет не супер, а гиперкаром и будет силовую установку с тремя электромоторами и тем самым V8 от 488 Pista и F8 Tributo общей мощностью в 1000 л.с. По неподтвержденным данным ускоряться до сотни новый суперкар Ferrari сможет ровно за 2 секунды.

Фото: Ferrari 488 Pista Spider и F8 Tributo / Ferrari

Модель пока не известна, однако отдельные источники предрекают, что машина получит индекс F173. Предположительная стоимость Ferrari F173 – около 600 тысяч евро.

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