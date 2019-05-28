Офіційний тізер закликає залишає широкий простір для уяви.

Електрифікований Ferrari оповитий легендами й міфами. Компанія з Маранело збирається розвіяти їх вже завтра, 29 травня.

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Інформація про те, що Ferrari готує масштабну прем'єру, з’явилась завдяки виступу голови компанії Луї Камільєрі на заході, присвяченому фінансовим звітам марки. Окрім цифр виручки, доходів та витрат компанії він мовив і кілька слів про новинку.

Фото: тестовий мул гібрида Ferrari / Carscoops

Це породило хвилю домислів і чуток. По-перше, про силову установку суперкара. За інформацією більшості видань гібрид отримає три мотори за схемою Acura NSX на базі V8 від Ferrari 488 Pista. Продуктивність такої установки може складати близько 730 к.с. Втім, на думку німецького видання AutoMotorUndSport, нова модель з Маранелло буде не супер-, а гіперкаром і матиме силову установку з трьома електромоторами і тим самим V8 від 488 Pista та F8 Tributo загальною потужністю у 1000 к.с. За непідтвердженими данними прискорюватись до сотні новий суперкар Ferrari зможе рівно за 2 секунди.

Фото: Ferrari 488 Pista Spider та F8 Tributo / Ferrari

Назва моделі поки що не відома, однак окремі джерела передрікають, що машина отримає індекс F173. Можлива вартість Ferrari F173 – близько 600 тисяч євро.

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