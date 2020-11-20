Через шесть лет после дебюта автомобиль все же получил внутреннее пространство, соответствующее его ценнику.

Обновленный Lincoln Nautilus получил интерьер с архитектурой и стилистикой старшей модели – Aviator.

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Lincoln представил этот кроссовер в 2014 году под названием MKX, а через три года сменил ему имидж, обновил внешность и переименовал в Nautilus. Однако главный недостаток MKX перешел и к Nautilus – слишком простой по меркам премиум-сегмента интерьер. У обновленного Nautilus 2021 модельного года этот недостаток наконец исправили.

Интерьер теперь оформлен в том же стиле, что и у более современных моделей Lincoln Corsair и Aviator. Передняя панель и центральная консоль полностью новые. Здесь большое количество горизонтальных линий, “воздушная” центральная консоль, виртуальные приборы, а еще самый большой среди актуальных моделей марки экран медиасистемы с диагональю 13,2 дюйма. Смена режимов коробки передач происходит с помощью клавиш под центральными дефлекторами вентиляции.

Фото: Lincoln Nautilus 2021 / Lincoln

Мультимедийная система Sync 4 получила расширенные онлайн-возможности, голосовое управление и функцию обновления через беспроводной интернет. А ключом от машины теперь может выступать смартфон владельца с NFC-чипом и специальным приложением. Базовое оснащение модели включает комплекс водительских ассистентов Co-Pilot 360.

Внешне обновленный Nautilus выделяется новым передним бампером, набором колесных дисков, а также новыми цветами кузова.

Силовые агрегаты остались от предшественника: 2-литровый турбомотор EcoBoost, который выдает 253 л.с. вместо 248, а также V6 2.7 EcoBoost с парой турбин, имеющий отдачу в 340 л.с. Оба работают в паре с восьмискоростным “автоматом”.

Обновленный Lincoln Nautilus станет третьей моделью марки, которая будет продаваться за пределами США. Совместное предприятие Changan-Ford наладит производство кроссовера в Китае. Выходить на другие рынки в Lincoln по-прежнему не планирует.