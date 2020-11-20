Через шість років, після дебюту, автомобіль таки отримав внутрішній простір, що відповідає його ціннику.

Оновлений Lincoln Nautilus отримав інтер’єр з архітектурою та стилістикою старшої моделі – Aviator.

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Lincoln представив цей кросовер у 2014 році під назвою MKX, а через три роки змінив йому імідж, оновивши зовнішність та переіменувавши на Nautilus. Однак головний недолік MKX перейшов і на Nautilus – занадто простий за мірками преміум-сегмента інтер'єр. У оновленого Nautilus 2021 модельного року цей недолік нарешті виправили.

Інтер'єр тепер оформлений в тому ж стилі, що й у сучасніших моделей Lincoln Corsair і Aviator. Передня панель і центральна консоль повністю нові. Тут велика кількість горизонтальних ліній, “повітряна” центральна консоль, віртуальні прилади, а ще найбільший серед актуальних моделей марки екран медіасистеми з діагоналлю 13,2 дюйма. Зміна режимів коробки передач відбувається за допомогою клавіш під центральними дефлекторами вентиляції.

Фото: Lincoln Nautilus 2021 / Lincoln

Мультімедійна система Sync 4 отримала розширені онлайн-можливості, голосове управління і функцію оновлення через бездротовий інтернет. А ключем від машини тепер може виступати смартфон власника з NFC-чіпом і спеціальним додатком. Базове оснащення моделі включає комплекс водійських асистентів Co-Pilot 360.

Зовні оновлений Nautilus виділяється новим переднім бампером, набором колісних дисків, а також новими кольорами кузова.

Силові агрегати залишились від попередника: 2-літровий турбомотор EcoBoost, який видає 253 к.с., замість 248, а також V6 2.7 EcoBoost з парою турбін, що має віддачу у 340 к.с. Обидва працюють в парі з восьмишвидкісним “автоматом”.

Оновлений Lincoln Nautilus стане третьою моделлю марки, що продаватиметься за межами США. Спільне підприємство Changan-Ford налагодить виробництво кросовера у Китаї. Виходити на інші ринки у Lincoln, як і раніше, не планує.