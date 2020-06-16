Пять бесстрашных владельцев "Субару" решили испытать свои машины в настоящих песчаных сугробах.

Четвёртое поколение Subaru Forester (SJ) сильно отличается от предыдущего. Салон, внешний вид, отделочные материалы уже вызывают уважение. Наличие системы X-Mode обещает дополнительные возможности на бездорожье, а вариатор Lineartronic CVT, по заверению инженеров, не так уж и плох. Однако это всё слова, а что же там на самом деле? Чтобы разобраться на практике, команда Sumy Racing Team позвала владельцев Subaru Forester на настоящий офф-роад.

У этого автомобиля очень хорошая подвеска. Несмотря на то, что по плохим дорогам она издает немного "пластиковый" звук, но баланс между управляемостью и комфортом здесь – на высочайшем уровне. Динамические характеристики неплохие – 171 лошадиная сила и 235 Нм момента машине хватает. Двигатель не плох и особых нареканий по нему нет. Конечно, если с ним обращаться правильно.

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Интересно, что среди владельцев Subaru Forester возникает много споров: в головке блока цилиндров здесь установлены гидрокомпенсаторы или обычные регулировочные шайбы? Даже на разных официальных сервисах по этому поводу разные варианты ответов. На самом деле в системе газораспределения двигателя "Субару" есть одна деталь, которая очень сильно напоминает гидрокомпенсатор. Но ее скорее можно назвать "опорой рокера", ведь никакого демпфирующего элемента на нем нет. А есть регулирповочные шайбы, которые иногда, особенно при наличии ГБО, надо регулировать. Кстати, на 5 поколении "Форика" уже двигатель с прямым впрыском, поэтому ГБО сюда поставить значительно дороже.

Еще одна интересная система в Subaru Forester 4 поколения – X-Mode. Это комплекс программного обеспечения, который помогает активировать все возможные ресурсы автомобиля и заставить его лучше ехать по бездорожью. Именно ее и решили проверить на внедорожном тест-драйве владельцев "Форестеров".

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