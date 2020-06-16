П'ять безстрашних власників "Субару" вирішили випробувати свої машини в справжніх піщаних заметах.

Четверте покоління Subaru Forester (SJ) сильно відрізняється від попереднього. Салон, зовнішній вигляд, оздоблювальні матеріали вже викликають повагу. Наявність системи X-Mode обіцяє додаткові можливості на бездоріжжі, а Варіатор Lineartronic CVT, за запевненням інженерів, не такий вже й поганий. Однак це все слова, а що ж там насправді? Щоб розібратися на практиці, команда Sumy Racing Team покликала власників Subaru Forester на справжній офф-роад.

У цього автомобіля дуже хороша підвіска. Незважаючи на те, що на поганих дорогах вона видає трохи "пластиковий" звук, але баланс між керованістю і комфортом тут – на найвищому рівні. Динамічні характеристики непогані – 171 кінська сила і 235 Нм моменту машині вистачає. Двигун не поганий і особливих нарікань по ньому немає. Звичайно, якщо з ним поводитися правильно.

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Цікаво, що серед власників Subaru Forester виникає багато суперечок: в голівці блоку циліндрів тут встановлені гідрокомпенсатори або звичайні регулювальні шайби? Навіть на різних офіційних сервісах з цього приводу різні варіанти відповідей. Насправді в системі газорозподілу двигуна "Субару" є одна деталь, яка дуже сильно нагадує гідрокомпенсатор. Але її швидше можна назвати "опорою рокера", адже ніякого демпфуючого елемента на ньому немає. А є регулювальні шайби, які іноді, особливо при наявності ГБО, треба регулювати. До речі, на 5 поколінні "Форіка" вже двигун з прямим уприскуванням, тому ГБО сюди поставити значно дорожче.

Ще одна цікава система В Subaru Forester 4 покоління-X-Mode. Це комплекс програмного забезпечення, який допомагає активувати всі можливі ресурси автомобіля і змусити його краще їхати по бездоріжжю. Саме її і вирішили перевірити на позашляховому тест-драйві власників "Форестерів".

Також читайте тест-драйв Subaru Forester V.