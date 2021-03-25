Луис Арсе – нынешний президент Боливии – заявляет о причастности американского автопроизводителя к устранению от власти тогдашнего президента Эво Моралеса.

На совместной пресс-конференции с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором президент Боливии поблагодарил Мексику за предложение политического убежища бывшему президенту Эво Моралесу и ему самому, после событий 2019 года. Он отметил, что финансовой причиной свержения Моралеса стали огромные запасы лития в Боливии и компания Tesla, сообщает El Sol de Mexico.

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"Кандидат в вице-президенты Самуэля Дории Медины, который отметил, что было бы полезно, если бы "Тесла" могла начать индустриализацию лития в Боливии. Несколько недель спустя в социальных сетях появилось сообщение главы Tesla, в котором говорилось о том, что компания может осуществить переворот там, где это необходимо", – сказал Арсе, который работал министром финансов в правительстве Моралеса с 2006 по 2017 год.

Моралес был вынужден покинуть страну вскоре после выборов 2019 года, которые завершились оспариваемым подсчетом голосов, протестами и даже призывами военных оставить Моралеса. Президент Моралес и его сторонники сказали, что все это переворот, но в конце концов он вместе с вице-президентом и высшими руководителями Сената ушел с должности.

25 июля 2020 года Маск также назвал смену власти в Боливии переворотом и продемонстрировал свою поддержку. Тогда генеральный директор Tesla заявил, что второй правительственный пакет стимулов не будет "в интересах людей", на что пользователь Twitter ответил: "Знаете, что не было в интересах людей? Правительство США организовало переворот против Эво Моралеса в Боливии, чтобы вы могли получить там литий". На это Маск ответил: "Мы будем осуществлять перевороты, с кем захотим! Смиритесь с этим", но впоследствии твит был удален.

Моралес национализировал запасы лития в Боливии и договорился с немецкой компанией о производстве аккумуляторов, но сделка так и не осуществилась, поскольку правительство было свергнуто. По сообщениям, Маск вел переговоры по обеспечению месторождений лития из Южной Америки для Теслы, но шаг Моралеса по национализации резервов Боливии закрыл эту дверь.