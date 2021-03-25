Луїс Арсе – нинішній президент Болівії – заявляє про причетність американського автовиробника до усунення від влади тодішнього президента Ево Моралеса.

На спільній прес-конференції з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором президент Болівії подякував Мексиці за пропозицію політичного притулку колишньому президенту Ево Моралесу та йому самому, після подій 2019 року. Він зазначив, що фінансовою причиною повалення Моралеса стали величезні запаси літію в Болівії та компанія Tesla, повідомляє El Sol de Mexico.

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“Кандидат у віце-президенти Самуеля Дорії Медіни, який зазначив, що було б корисно, якби “Тесла” могла розпочати індустріалізацію літію в Болівії. Кілька тижнів потому в соціальних мережах з’явилось повідомлення голови Tesla, в якому йшлось про те, що компанія може здійснити переворот там, де це необхідно”, – сказав Арсе, який працював міністром фінансів в уряді Моралеса з 2006 по 2017 рік.

Моралес був змушений покинути країну незабаром після виборів 2019 року, які завершились оскаржуваним підрахунком голосів, протестами і навіть закликами військових залишити Моралеса. Президент Моралес та його прихильники сказали, що все це переворот, але врешті-решт він разом із віце-президентом та найвищими керівниками Сенату пішов з посади.

25 липня 2020 року Ілон Маск також назвав зміну влади в Болівії переворотом і продемонстрував свою підтримку. Тоді генеральний директор Tesla заявив, що другий урядовий пакет стимулів не буде “в інтересах людей”, на що користувач Twitter відповів: “Знаєте, що не було в інтересах людей? Уряд США організував переворот проти Ево Моралеса в Болівії, щоб ви могли отримати там літій”. На це Маск відповів: “Ми будемо здійснювати перевороти, з ким схочемо! Змиріться з цим”, але згодом твіт був видалений.

Моралес націоналізував запаси літію в Болівії і домовився з німецькою компанією про виробництво акумуляторів, але угода так і не здійснилася, оскільки уряд було скинуто. За повідомленнями, Маск вів переговори, щодо забезпечення родовищ літію з Південної Америки для Тесли, але крок Моралеса щодо націоналізації резервів Болівії закрив ці двері.