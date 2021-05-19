Во время его визита в Мичиган, в кадр попал и пикап без камуфляжа.

"Эта фиговина очень быстрая" (This sucker is quick!), – цитируют не совсем литературную реплику президента американские СМИ.

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Долгожданный электрический пикап Ford F-150 Lightning американский производитель планирует представить сегодня, 19 мая, но накануне он сделал неожиданное появление, во время визита президента Байден на производственный комплекс в Дирборне.

Во время выступления на заводе, на заднем плане можно было увидеть три пикапа, среди которых стоит и серебряный прототип Ford F-150 Lightning абсолютно без камуфляжа. Вряд ли это произошло случайно, поскольку транспортное средство было достаточно четко размещено таким образом, чтобы было видно только его переднюю часть.

Фото: Ford F-150 Lightning и его бензиновые “братья” / Carscoops

В ходе визита на завод Ford президент Байден также имел возможность провести короткий тест-драйв замаскированного прототипа F-150 Lightning. Байден – известный энтузиаст автомобилей, поэтому журналистов очень интересовало его мнение о новинке Ford. "Эта фиговина очень быстрая", без раздумий заявил Байден. Он также добавил, что первую сотню на спидометре пикап набирает за 4,3 или 4,4 секунды, но представитель Ford, услышав это, сказал, что автопроизводитель еще не обнародовал детали ускорения. Американский президент сказал, что на тестовом пикапе он не ездил со скоростью более 130 километров в час.

Байден посетил "Центр электромобилей Rouge" в Дирборне, чтобы продвигать свой инфраструктурный план, который включает миллиарды долларов инвестиций в разработку электромобилей.