Під час його візиту до Мічигану, у кадр потрапив і пікап без камуфляжу.

“Ця фіговина дуже швидка” (This sucker is quick!), – цитують не зовсім літературну репліку президента американські ЗМІ.

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Довгоочікуваний електричний пікап Ford F-150 Lightning американський виробник планує представити сьогодні, 19 травня, але напередодні він зробив несподівану появу, під час візиту президента Байден на виробничий комплекс у Дірборні.

Під час виступу на заводі, на задньому плані можна було побачити три пікапа, серед яких стоїть і срібний прототип Ford F-150 Lightning абсолютно без камуфляжу. Навряд чи це трапилось випадково, оскільки транспортний засіб було досить чітко розміщено таким чином, щоб було лише його передню частину.

Фото: Ford F-150 Lightning та його бензинові “брати” / Carscoops

У ході візиту на завод Ford президент Байден також мав можливість провести короткий тест-драйв замаскованого прототипа F-150 Lightning. Байден – відомий ентузіаст автомобілів, тож журналістів дуже цікавила його думка про новинку Ford. “Ця фіговина дуже швидка”, без роздумів заявив Байден. Він також додав, що першу сотню на спідометрі пікап набирає за 4,3 або 4,4 секунди, але представник Ford, почувши це, сказав, що автовиробник ще не оприлюднив деталі прискорення. Американський президент сказав, що на тестовому пікапі він не їздив зі швидкістю більше 130 кілометрів на годину.

Байден відвідав “Центр електромобілів Rouge” в Дірборні, щоб просувати свій інфраструктурний план, який включає мільярди доларів інвестицій у розробку електромобілів.