Часто водители получают штрафы по незнанию закона. Не всем известно, что употребление водителем алкоголя после ДТП влечет ответственность гораздо большую, чем за управление в пьяном состоянии.

Многим водителям знакомы случаи, когда до приезда на место ДТП сотрудников полиции нужно ожидать длительное время. При этом факт ДТП сам по себе является стрессом. Иногда водители, ожидая сотрудников полиции, «снимают» этот стресс алкогольными напитками.

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В Интернет-пространстве в основном есть информация только о штрафах за управление в состоянии алкогольного опьянения. Однако не все знают, что употребление водителем алкоголя после ДТП влечет ответственность гораздо большую, чем за управление в пьяном состоянии.

А именно, согласно части 4 статьи 130 КУоАП, употребление водителем алкоголя после ДТП (до приезда работников полиции) предусматривает наложение штрафа в размере 34 000 грн. с лишением права управления на три года.

В то же время штраф за управление в пьяном состоянии 17 000 грн. с лишением права управления сроком на 1 год (часть 1 статьи 130 КУоАП).

То есть, согласно действующему законодательству, управлять в состоянии алкогольного опьянения гораздо «дешевле», чем употребить алкоголь через некоторое время после ДТП, будучи уже не за рулем.

При этом законодательством не предусмотрены конкретные временные границы для запрета употребления алкоголя после ДТП. Предусмотрен запрет на прибытие сотрудников полиции.

То есть даже если работники полиции приедут на место ДТП через 6 часов, водитель не имеет права употреблять до их приезда алкогольные напитки.

Как правило, по приезде на место ДТП работников полиции, водитель, будучи убежденным в отсутствии ответственности, подтверждает, что употреблял алкогольные напитки.

Работники полиции "с радостью" фиксируют это на нагрудные видеорегистраторы. Такая видеозапись будет в дальнейшем доказательством по делу.

Таким образом, водитель по незнанию закона, кроме последствий по ДТП, может получить еще и штраф в размере 34 000 грн. и избавиться от водительского удостоверения сроком на 3 года.