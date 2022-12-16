Часто водії отримують штрафи через незнання закону. Не всім відомо, що вживання водієм алкоголю після ДТП тягне за собою відповідальність набагато більшу, ніж за керування в “п’яному” стані.

Багатьом водіям знайомі випадками, коли до приїзду на місце ДТП працівників поліції потрібно очікувати тривалий час. При цьому, факт ДТП сам по собі є стресом. Іноді водії під час очікування працівників поліції «знімають» цей стрес алкогольними напоями.

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В Інтернет-просторі в основному наявна інформація лише про штрафи за керування в стані алкогольного сп’яніння. Проте не всі знають, що вживання водієм алкоголю після ДТП тягне за собою відповідальність набагато більшу, ніж за керування в “п’яному” стані.

А саме, відповідно частини 4 статті 130 КУпАП вживання водієм алкоголю після ДТП (до приїзду працівників поліції) передбачає накладення штрафу у розмірі 34 000 грн. з позбавленням права керування на три роки.

Водночас штраф за керування у «п’яному» стані 17 000 грн. з позбавленням права керування строком на 1 рік (частина 1 статті 130 КУпАП).

Тобто, відповідно до діючого законодавства, керувати в стані алкогольного сп’яніння набагато «дешевше», ніж вжити алкоголь через деякий час після ДТП, будучи вже не за кермом.

При цьому, законодавством не передбачено конкретних часових меж для заборони вжиття алкоголю після ДТП. Передбачено заборону до прибуття працівників поліції.

Тобто навіть, якщо працівники поліції приїдуть на місце ДТП через 6 годин, водій не має права вживати до їх приїзду алкогольні напої.

Як правило, після приїзду на місце ДТП працівників поліції, водій, будучи переконаним у відсутності відповідальності, підтверджує що вживав алкогольні напої.

Працівники ж поліції “з радістю” фіксують це на нагрудні відеореєстратори. Такий відеозапис буде надалі доказом по справі.

Таким чином, водій через незнання закону, окрім наслідків по ДТП, може отримати ще й штраф в розмірі 34 000 грн. та позбутись посвідчення водія строком на 3 роки.