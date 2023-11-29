29 ноября шесть не новых, но в добротном состоянии машин скорой помощи взяли курс из маленького латвийского городка Гробини в Камень-Каширский район Украины, откуда их отправят по медицинским подразделениям ВСУ.

Медицина границ не знает границ

Одну из карет повел украинским защитникам глава местного органа самоуправления Улдис Варна, который имеет права всех категорий. Ему не впервые перегонять к нам технику, хорошо знает маршрут по Европе и Украине. Он и возглавит колонну из одной бело-красной и пяти ярко-желтых машин.

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"Мы перегоняем шесть машин, их возраст - лет десять, 2012-2014 годов выпуска. Работали в Кулдиге, Елгаве, Тукумсе, других городов. Техобслуживание провели наши местные автомеханики. Техника исправна, послужит долго", – рассказал перед выездом председатель местной общины Улдис Варна.

По словам главы органа самоуправления, на всех машинах сразу поменяли резину – поставили зимнюю. Заменили аккумуляторы, масло. На ремонт и обслуживание потратили не очень много – в пределах трех тысяч евро, поскольку машины были в заботливых руках, имеют хорошее техническое состояние.

Это уже четвертый караван техники из этого небольшого городка (11 километров от города Лиепая) в Камень-Каширский. Фото: мэрия города Гробини

Куратор проекта Улдис Варна с удовольствием вспоминает предыдущие визиты, когда доставляли в Камень-Каширский автобусы, тракторы, грузовики, машины скорой помощи с собственной станции.

"Видел, что предыдущие скорые там потом перекрасили в камуфляжные цвета. Может, и эти перекрасят, очень они яркие. Наши собратья присылают нам фотографии со всеми машинами, которые мы им переправили, на всех снимках военные рядом, поэтому это все очень нужно", – рассказывает Улдис Варна.

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Все экипажи скорой помощи едут из Гробини в Украину не пустыми — в салоны загрузили 60 подушек, столько же одеял и более тысячи банок мясных консервов для боевых частей ВСУ. Весь гуманитарный груз приобретен за счет громад самоуправления Южнокурземского края в сотрудничестве с благотворительной организацией Tabitas sirds.

С маршрутов Риги на маршруты Чернигова

А во вторник, 28 ноября, из Риги в украинский Чернигов отправилась колонна из десяти автобусов Rīgas satiksme. Все машины находятся в рабочем состоянии – до прошлой недели они перевозили пассажиров по улицам Риги. Однако перед дорогой техника прошла обслуживание.

Вместе с пассажирскими машинами в колонне в Украину едет стоматологический автобус. Фото: Davis Freidenfelds/LTV

Потребность в помощи на фронте очень велика. Глава организации Ziedot.lv Рута Диманта отмечает, что пожертвований было много, автобусы попутно загрузили гуманитарной помощью, общим весом почти 10 тонн.

"Детские игры и игрушки, чтобы порадовать маленьких школьников и воспитанников детских садов, которые вынуждены проводить часть дня в убежищах во время бомбежек. Есть сухие продукты, консервы, крупы – все, что можно долго хранить и употреблять в пищу", – рассказывает председатель организации Ziedot.lv Рута Диманта.

Волонтеры Риги планируют за три дня должны прибыть к месту назначения и передать технику и гуманитарный груз громаде Чернигова.