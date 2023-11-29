29 листопада шість не нових, але у добротному стані машин швидкої допомоги взяли курс з маленького латвійського містечка Гробіні в Камінь-Каширський район України, звідки їх відправлять по медичних підрозділах ЗСУ.

Медицина кордонів не знає

Одну з карет повів українським захисникам голова місцевого органу самоврядування Улдіс Варна, який має права всіх категорій. Йому не вперше переганяти до нас техніку, добре знає маршрут по Європі та Україні. Він і очолить колону з однієї біло-червоної та п’яти яскраво-жовтих машин.

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"Ми переганяємо шість машин, їх вік — років десять, 2012-2014 років випуску. Працювали у Кулдізі, Єлгаві, Тукумсі, інших міст. Техобслуговування провели наші місцеві автомеханіки. Техніка справна, послужить довго", — розповів перед виїздом голова тамтешньої громади Улдіс Варна.

За словами очільника органу самоврядування, на всіх машинах відразу поміняли гуму – поставили зимову. Замінили акумулятори, оливу. На ремонт й обслуговування витратили не дуже багато – в межах трьох тисяч євро, оскільки машини були в дбайливих руках, мають добрий технічний стан.

Це вже четвертий караван техніки з цього невеличкого містечка (11 кілометрів від міста Лієпая) в Камінь-Каширський. Фото: мерія міста Гробіні

Куратор проєкту Улдіс Варна з приємністю згадує попередні візити, коли доставляли в Камінь-Каширський автобуси, трактори, вантажівки, машини швидкої допомоги з власної станції.

"Бачив, що попередні швидкі там потім перефарбували у камуфляжні кольори. Може, й ці перефарбують, дуже вони яскраві. Наші побратими надсилають нам фотографії з усіма машинами, які ми їм переправили, на всіх знімках військові поряд, тож це все дуже потрібно", — розповідає Улдіс Варна.

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Усі екіпажі швидкої допомоги їдуть із Гробіні в Україну не порожняком — в салони завантажили 60 подушок, стільки ж ковдр і більше тисяч банок м'ясних консервів для бойових частин ЗСУ. Весь гуманітарний вантаж придбано коштом самоврядування Південнокурземського краю у співпраці з благодійною організацією Tabitas sirds.

З маршрутів Риги на маршрути Чернігова

А у вівторок, 28 листопада, із Риги до українського Чернігова вирушили колона із десяти автобусів Rīgas satiksme. Усі машини перебувають у робочому стані – до минулого тижня вони перевозили пасажирів вулицями Риги. Однак перед дорогою техніка пройшла обслуговування.

Разом із з пасажирськими машинами в колоні до України їде стоматологічний автобус. Фото: Davis Freidenfelds/LTV

Потреба допомоги на фронті дуже велика. Голова організації Ziedot.lv Рута Діманта зазначає, що пожертв було багато, автобуси попутно завантажили гуманітарною допомогою, загальною вагою майже 10 тон.

"Дитячі ігри та іграшки, щоб порадувати маленьких школярів та вихованців дитячих садків, які змушені проводити частину дня у сховищах під час бомбардувань. Є сухі продукти, консерви, крупи — все, що можна довго зберігати та вживати у їжу ", — розповідає голова організації Ziedot.lv Рута Діманта.

Волонтери Риги планують за три дні мають прибути до місця призначення й передати техніку та гуманітарний вантаж громаді Чернігова.