Верховная Рада упразднила пошлины для этого вида транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 2445-ІХ от 27.07.2022 о внесении изменения в Таможенный кодекс Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.

Таким образом, освобождается от уплаты ввозной пошлины импорт:

прицепов и полуприцепов с самозагрузкой или саморазгрузкой для перевозки сельскохозяйственной продукции (код УКТ ВЭД 8716 20 00 00).

Кстати штрафы за перегрузку зерновозов и цистерн незаконны.

Нехватка таких прицепов привела к дефициту транспорта, который может перевозить зерновые в порты. И хотя такие прицепы и ввозятся, и производятся в Украине, цены на них остаются высокими, а на рынке наблюдается дефицит. Снижение пошлины должно несколько улучшить эту ситуацию.

Кроме того, зерновые можно перевозить обычными бортовыми грузовиками, если упаковывать их в специальные мешки – биг-беги. В принятом законе на эту продукцию также отменена ввозная пошлина.

Речь идет о:

полимерных рукавах и мешках объемом не менее 0,8 м кубических для хранения сельскохозяйственной продукции (код согласно УКТ ВЭД 3917 31 00 90, 3917 32 00 90, 3917 39 00 90, 3923 29 00 0 20 11 00, 5407 20 19 00, 6305 32 11 00, 6305 32 19 00);

Освобождение не применяются к товарам, происходящим или ввозимым из России и/или с временно оккупированной территории Украины.