Верховна Рада скасувала мита для цього виду транспорту.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 2445-ІХ від 27.07.2022 про внесення зміни до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур.

Таким чином, звільняється від сплати ввізного мита імпорт:

причепи і напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням для перевезення сільськогосподарської продукції (код УКТ ЗЕД 8716 20 00 00).

До речі штрафи за перевантаження зерновозів та цистерн незаконні

Нестача таких причепів призвела до дефіциту транспорту, який може перевозити зернові у порти. І хоча такі причепи і ввозяться, і виготовляються в Україні, ціни на них залишаються високими, а на ринку спостерігається дефіцит. Зниження мита має дещо покращити цю ситуацію.

Окрім того, зернові можна перевозити звичайними бортовими вантажівками, якщо упаковувати їх в спеціальні мішки – біг-беги. В прийнятому законі на цю продукцію також відмінено ввізне мито.

Мова йде про:

полімерні рукави та мішки об'ємом не менше 0,8 метрів кубічних для зберігання сільськогосподарської продукції (код згідно з УКТ ЗЕД 3917 31 00 90, 3917 32 00 90, 3917 39 00 90, 3923 21 00 00, 3923 90 00 00, 5407 20 11 00, 5407 20 19 00, 6305 32 11 00, 6305 32 19 00);

Звільнення не застосовуються до товарів, що походять або ввозяться з рф та/або з тимчасово окупованої території України.

Закон опубліковано у 167 випуску парламентської газети Голос України від 16 серпня. Ці норми набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування відповідного закону.