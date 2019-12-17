Водії приступили до тестування додатка з правами в смартфоні

Вчора стартувало бета-тестування мобільного додатка "Дія", запуск якого анонсували в Кабміні. "Для бета-тестування зареєструвалися понад 58 тисяч українців, проте участь в першій хвилі зможуть прийняти тільки 20 тисяч чоловік", - розповіли в прес-службі.

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Учасники тестування отримують індивідуальні листи на електронну адресу з посиланням для доступу до додатка. Після входу в особистий кабінет водія і завантаження документів водії зможуть користуватися додатком безпосередньо на дорогах.

Верифікація документів співробітниками поліції буде відбуватися за допомогою QR-коду. У випадках, якщо поліцейські будуть відмовлятися визнавати документи в смартфоні і вимагати пластикові, водіям необхідно звернутися на гарячу лінію поліції: 0-800-50-02-02.

Період тестування триватиме один місяць. Протягом цього часу команда розробників проаналізує відгуки, щоб виправити всі недоліки програми.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що українська влада запускає в бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалося, що першими стануть доступні електронні водійські права і цифровий технічний паспорт на авто.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що електронні документи будуть мати рівнозначну юридичну силу з паперовими.

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