Особенно ощутят удобства владельцы iPhone.

Uber представил наибольшее обновление дизайна своего мобильного приложения за последние годы. Благодаря этому пользователи могут сохранять свои любимые места, видеть свою предыдущую и текущую активность, а также отслеживать прогресс своих поездок на iPhone даже не открывая приложение.

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После обновления приложение Uber будет помнить последние места назначения и любимые типы поездок. Например, если вы часто добираетесь до каких-либо адресов, эта опция будет отображаться над остальными, когда вы будете заказывать поездку. А если вы ездили куда-нибудь накануне, в верхней части главного экрана появятся соответствующие предложения пунктов назначения, позволяющие быстро повторить поездку.

Чтобы не вводить тот же адрес снова и снова, вы сможете добавить все свои любимые локации в список «Сохраненных мест». Они появляются при нажатии на панель поиска с надписью «Куда?». Информация о предыдущих, текущих или будущих заказах доступна на вкладке «Активность» на нижней панели.

Владельцы IPhone теперь смогут видеть все важные обновления своей поездки в режиме реального времени без необходимости открывать приложение благодаря уведомлениям Live Activities на экране блокировки. Информация о транспортном средстве, времени прибытия водителя и статусе поездки уже отображается на устройствах с iOS 16 или более поздними версиями операционной системы. А пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также смогут отслеживать ход поездки из Uber на Dynamic Island, используя другие приложения. В ближайшие недели подобные живые уведомления в панели уведомлений станут доступными и для Android.

Чтобы испытать обновленное приложение Uber и новые функции, убедитесь, что на устройстве установлено последнее доступное программное обеспечение и последняя версия Uber.