Особливо відчують зручності власники iPhone.

Uber презентував найбільше оновлення дизайну свого мобільного додатку за останні роки. Завдяки цьому користувачі можуть зберігати свої улюблені місця, бачити свою попередню та поточну активність, а також відстежувати прогрес своїх поїздок на iPhone, навіть не відкриваючи застосунок.

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Після оновлення застосунок Uber буде пам’ятати останні місця призначення та улюблені типи поїздок. Наприклад, якщо ви часто дістаєтеся до якихось адрес, ця опція відображатиметься над рештою, коли ви замовлятимете поїздку. А якщо ви їздили кудись напередодні, у верхній частині головного екрана з’являться відповідні пропозиції пунктів призначення, що дозволятимуть швидко повторити поїздку.

Щоб не вводити ту саму адресу знову і знову, ви зможете додати всі свої улюблені локації до списку «Збережених місць». Вони з’являтимуться, якщо натиснути на панель пошуку з написом «Куди?». Інформація про попередні, поточні чи майбутні замовлення доступна у вкладці «Активність» на нижній панелі.

Власники IPhone тепер матимуть змогу бачити всі важливі оновлення щодо своєї поїздки в режимі реального часу без потреби відкривати застосунок завдяки сповіщенням Live Activities на екрані блокування. Інформація про транспортний засіб, час прибуття водія та статус поїздки вже відображається на пристроях з iOS 16 або пізнішими версіями операційної системи. А користувачі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max також зможуть відстежувати хід поїздки з Uber на Dynamic Island, користуючись іншими програмами. Найближчими тижнями подібні живі сповіщення у панелі сповіщень стануть доступними й для Android.

Щоб випробувати оновлений застосунок Uber і нові функції, переконайтеся, що на вашому пристрої встановлені останнє доступне програмне забезпечення та остання версія застосунку Uber.