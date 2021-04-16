Его Королевское Высочество Принц Филипп, герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Его похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.

Вместо традиционной в подобных случаях церемониальной кареты-катафалка, тело принца отправится в последний путь на особенном Land Rover Defender, который сам принц в свое время помог спроектировать.

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Букингемский Дворец раскрыл похоронную машину для прощальной церемонии с принцем, сообщает Sky News. Это модифицированный Land Rover Defender TD5 130, который сам Герцог помог создать 16 лет назад, как собственный погребальный автомобиль. Впервые он обратился к Land Rover с идеей в 2003 году, когда ему исполнилось 82 года.

Разработкой автомобиля в течение многих лет непосредственно руководил герцог. Личные штрихи включают открытую заднюю часть кузова без бортов и смена цвета на темнозеленый, что придает ему вид военного автомобиля.

Тьерри Боллоре, исполнительный директор Jaguar Land Rover, сообщил СМИ, что JLR "имел большую честь долгого и плодотворного общения с герцогом Эдинбургским в течение многих десятилетий". Катафалк Land Rover считается отражением "практического характера герцога и его страсти к функциональному дизайну и инженерии".

Кроме основного автомобиля, для этого случая было построено два резервных Land Rover, идентичных основному.

Фото: особенный катафалк Принца Филиппа / Autoevolution