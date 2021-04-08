В столичном автосалоне Jaguar Land Rover Киев Запад экспонируется Land Rover Defender, который участвовал в съемках фильма "007: Не время умирать".

Самый свежий фильм "Бондианы", в котором последний раз снимался Дэниел Крейг, должен выйти на экраны сразу после окончания локдауна 2021 – в апреле или мае этого года. Фильм под названием "007: Не время умирать", как всегда, наполнен гонками, стрельбой и любовью.

Главный герой Джеймс Бонд ездил на Aston Martin, а вот "плохие парни" – на новых Land Rover Defender. В фильме эти внедорожники прыгали в трамплинах, передвигались по бездорожью, преодолевали водные преграды, переворачивались и повреждались.

Всего в фильме снималось 10 автомобилей Land Rover Defender.

Один из уцелевших Land Rover Defender приехал в Киев. Причем он даже в той грязи, которую получил на съемках.

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Автомобиль открытый, поэтому можно посмотреть, как оснащен "киношный" Defender. Машина участвовала в каскадерских трюках, поэтому внутри – каркас безопасности, предохранительные топливные элементы, системы пожаротушения, гидравлические ручные тормоза, разъединители аккумуляторов, гоночные сиденьями с пятиточечными ремнями безопасности.

В салоне "киношного" авто от обычного Land Rover Defender сохранились разве что панель приборов и экран

Клиренс нового Land Rover Defender составляет 291 мм. Он обеспечивает значения углов въезда, продольной проходимости и съезда 38, 28 и 40 градусов соответственно. Благодаря новой программе в системе Terrain Response 2 максимальная глубина преодоления брода составляет 900 мм, а это значит, что водители могут уверенно преодолевать глубоководные места.

Данный экземпляр Land Rover Defender Эша участвовал в съемках в Норвегии.

Команда дизайнеров Land Rover тесно сотрудничала с руководителем по спецэффектам и боевым транспортным средствам Крисом Корбулдом над требованиями к автомобилям Defender, что использовались в фильме. Автомобили Land Rover Defender для съемок стали первыми автомобилями этой модели, которые были произведены на новом заводе Jaguar Land Rover в городе Нитра, Словакия. Они были созданы на основе Defender X в черном цвете Santorini Black с темными 20-дюймовыми колесами и профессиональными шинами для бездорожья.

Наряду с "киношным" Land Rover Defender в автосалоне Jaguar Land Rover Киев Запад можно увидеть и товарные машины, поэтому легко их сравнить: внешне они похожи, а вот внутри отличаются очень существенно.